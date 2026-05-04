Хабаровчане смогут видеть метеоры в небе почти до конца мая

Май предоставит жителям Хабаровского края очередную возможность загадать желание на «падающую звезду». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», практически до конца месяца будет действовать второй весенний звездопад — Майские Аквариды. А пик его придется в ночь с 5 на 6 мая.
— Метеорный поток эта-Аквариды или Майские Аквариды действует с 19 апреля по 28 мая. Пик его активности произойдет в ночь 6 мая, тогда ожидается до 40 метеоров в час. Вообще, широкий максимум потока, иногда с присутствием подмаксимумов, происходит обычно в начале мая: с 3 по 10 число, когда можно наблюдать 30 и более метеоров в час, — информируют научные сотрудники Московского планетария.
Распознать метеоры Акварид можно по их длинному следу, это белые и довольно скоростные метеоры (около 66 км/сек). Наблюдать их советуют в предрассветные часы.
— Сложность наблюдений эта-Акварид заключается в том, что радиант потока восходит под утро, и лучше всего виден из Южного полушария, — отмечают в учреждении.
К слову, источником этого «звездного события» служит пылевой след, оставшийся от знаменитой кометы Галлея. Земля проходит сквозь него не только в апреле-мае, но также и в октябре (и в этом случае наблюдаются уже Ориониды).
Саму комету Галлея наблюдали в 1986 году, в следующий раз она вновь объявится в 2061 году.