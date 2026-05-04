Хабаровчане смогут видеть метеоры в небе почти до конца мая

— Метеорный поток эта-Аквариды или Майские Аквариды действует с 19 апреля по 28 мая. Пик его активности произойдет в ночь 6 мая, тогда ожидается до 40 метеоров в час. Вообще, широкий максимум потока, иногда с присутствием подмаксимумов, происходит обычно в начале мая: с 3 по 10 число, когда можно наблюдать 30 и более метеоров в час, — информируют научные сотрудники Московского планетария.