Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчане смогут видеть метеоры в небе почти до конца мая

Пик второго весеннего звездопада придётся в ночь на 6 мая.

Источник: Хабаровский край сегодня

Май предоставит жителям Хабаровского края очередную возможность загадать желание на «падающую звезду». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», практически до конца месяца будет действовать второй весенний звездопад — Майские Аквариды. А пик его придется в ночь с 5 на 6 мая.

— Метеорный поток эта-Аквариды или Майские Аквариды действует с 19 апреля по 28 мая. Пик его активности произойдет в ночь 6 мая, тогда ожидается до 40 метеоров в час. Вообще, широкий максимум потока, иногда с присутствием подмаксимумов, происходит обычно в начале мая: с 3 по 10 число, когда можно наблюдать 30 и более метеоров в час, — информируют научные сотрудники Московского планетария.

Распознать метеоры Акварид можно по их длинному следу, это белые и довольно скоростные метеоры (около 66 км/сек). Наблюдать их советуют в предрассветные часы.

— Сложность наблюдений эта-Акварид заключается в том, что радиант потока восходит под утро, и лучше всего виден из Южного полушария, — отмечают в учреждении.

К слову, источником этого «звездного события» служит пылевой след, оставшийся от знаменитой кометы Галлея. Земля проходит сквозь него не только в апреле-мае, но также и в октябре (и в этом случае наблюдаются уже Ориониды).

Саму комету Галлея наблюдали в 1986 году, в следующий раз она вновь объявится в 2061 году.