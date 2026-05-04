Водитель иномарки погиб в Волгограде, врезавшись в столб

По предварительной информации, трагедия случилась около 16:40 на улице Пожарского, напротив дома № 93. Водитель «Тойоты», двигаясь по дороге, по неизвестным причинам потерял контроль над управлением своим автомобилем. Машина с силой наехала на световую опору, что привело к серьезным последствиям. Пострадавшего водителя быстро доставили в медицинское учреждение. Однако, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался от полученных в результате ДТП травм.