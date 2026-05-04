Более 1,5 суток Воронежская область провела в режиме беспилотной опасности

За это время регион неоднократно подвергался атакам БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Более 1,5 суток действовал в Воронежской области режим беспилотной опасности. Он был введен днем 2 мая и отменен только в первой половине дня 4 мая. За это время регион неоднократно подвергался атакам БПЛА.

Губернатор Александр Гусев объявил об отмене режима опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области в своем канале в МАХ. Режим был введен еще в субботу в 16:57. Таким образом, он продлился более полутора суток.

За это время районы и города региона неоднократно подвергались налетам неприятельских дронов. В последней атаке, минувшей ночью, силами ПВО было сбито 12 беспилотников. При этом, по официальным данным, на земле зафиксирован ущерб в результате падения обломков. они повредили 13 частных домов, ТЦ и газовую трубу.

