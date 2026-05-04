Театральный поезд впервые сделает остановку в Хабаровске на пути в Москву

В Хабаровский край впервые прибудет «Театральный поезд» — всероссийская культурно-просветительская акция, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России. Праздничный марафон пройдет с 13 по 17 мая и охватит Хабаровск и рабочий посёлок Новый Ургал Верхнебуреинского района, сообщает Минкультуры Хабаровского края.
В рамках проекта по стране курсируют два поезда из 18 тематически оформленных вагонов по маршрутам «Владивосток — Москва» и «Севастополь — Москва». На остановках они превращаются в площадки для театральных встреч, концертов, мастер-классов и показов спектаклей.
«Хабаровский край становится одной из первых творческих площадок грандиозного события… культурный обмен между регионами — одна из главных задач для театрального сообщества», — отметила заместитель министра культуры края Ирина Купченко.
13 мая в 11:00 на железнодорожном вокзале Хабаровска состоится торжественная встреча поезда. В течение дня запланированы концертные и театральные показы: от музыкальных номеров и спектаклей до миниатюр и фрагментов постановок различных театров края.
В программе заявлены выступления Хабаровского краевого академического музыкального театра, театра кукол, ТЮЗа, студенческих и творческих коллективов, а также приглашённых театральных групп.
14 мая на вокзале продолжатся показы спектаклей и музыкальных программ, а в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова откроется выставка «Короли сцены», посвящённая артистам региона.
17 мая «Театральный поезд» сделает остановку в Новом Ургале, где в программе также будут задействованы Хабаровский музыкальный театр и театр кукол.
Проект объединяет регионы страны в единый культурный маршрут, превращая железнодорожные станции в временные театральные площадки.