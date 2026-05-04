Как в Волгограде пройдет лазерное шоу «Свет Великой Победы»

Вечером 7 мая впервые с Мамаева кургана проведут прямую трансляцию на платформах «Дзен», «VK Видео» и «Одноклассники». Именно по этой причине вход на мемориал в этот день будет закрыт с 16:00 до 22:00. Первый показ для зрителей состоится в 23:00. При этом вход все три дня будет открыт только от подножия Мамаева кургана, со стороны проспекта Ленина. И поток публики будет регулировать полиция. Такое решение принято из соображений безопасности. А вот выйти можно будет с двух сторон.