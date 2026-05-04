Как в Волгограде пройдет лазерное шоу «Свет Великой Победы»

Аудиовизуальное представление «Свет Великой Победы» традиционно пройдет в Волгограде 7, 8 и 9 мая. В этом году зрителей ждут свежие сценарные и организационные решения. Подготовка идет полным ходом: на Мамаев курган уже завезли оборудование на девяти грузовиках, начался монтаж.
Как сообщили в пресс-службе администрации области, авторы обновили сценарий. Зрители увидят воссозданные образы героев — защитников Отечества, главные моменты Сталинградской битвы и, конечно, станут свидетелями Победы, которая пришла в мае 45-го. Батальные сцены будут поддерживаться спецэффектами.
Вечером 7 мая впервые с Мамаева кургана проведут прямую трансляцию на платформах «Дзен», «VK Видео» и «Одноклассники». Именно по этой причине вход на мемориал в этот день будет закрыт с 16:00 до 22:00. Первый показ для зрителей состоится в 23:00. При этом вход все три дня будет открыт только от подножия Мамаева кургана, со стороны проспекта Ленина. И поток публики будет регулировать полиция. Такое решение принято из соображений безопасности. А вот выйти можно будет с двух сторон.
8 и 9 мая показы состоятся четыре и три раза соответственно. В День Победы шоу в 21:30 завершится фейерверком.
Остановки «Мамаев курган» на Первой и Второй продольных магистралях будут закрыты. Поэтому посетителям мемориального комплекса следует заблаговременно продумать маршрут и место для парковки автомобиля.
Основой музыкального сопровождения станут произведения Александры Пахмутовой. Их исполнят волгоградские и московские музыканты — подиум с роялем будет установлен на воде бассейна на Площади Героев. Сама композитор планирует вновь посетить родной город.
— День Победы объединяет все поколения нашей многонациональной страны. Это особенный праздник для россиян и жителей многих стран, чьи предки сражались с фашистскими захватчиками, отстояв свободу и независимость Отечества. В эти праздничные дни я отправляюсь на малую родину, в город-герой Волгоград — Сталинград, чтобы встретить этот великий праздник с моими земляками, — сказала народная артистка СССР.
Вместе с Александрой Николаевной на Волгу прибудет команда ее культурного фонда. Об этом говорится на сайте организации. Последний раз Пахмутова была в Волгограде два года назад в рамках проекта «В песне — жизнь моя», посвященного ее 95-летию.