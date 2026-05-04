12-летнюю девочку ищут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде разыскивают 12-летнюю Ксению Тенигину. Со 2 мая о ней ничего не известно, в тот день девочка ушла из дома на улице Мельникова, 14 и не вернулась. Ориентировку школьницы распространил поисково-спасательный отряд «Рысь».