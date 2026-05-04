В ходе профилактического осмотра, проведенного в поликлиниках № 30 и № 39 Советского района Нижнего Новгорода, у 15 юных пациентов был диагностирован метеорологический хейлит. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Этот показатель является одним из результатов скрининга здоровья семей, и зачастую, пока врачи ищут редкие заболевания, очевидные проблемы остаются незамеченными.
У 15 из 29 осмотренных детей обнаружен метеорологический хейлит, который, по сути, представляет собой обветренные губы. Однако это состояние является воспалительным процессом, открывающим путь для проникновения инфекций. Губы трескаются под воздействием неблагоприятных погодных условий, что вызывает дискомфорт и появление болезненных трещин.
Кроме того, у десяти детей эндокринолог диагностировал избыточный вес. Важно понимать, что детское ожирение не проходит само по себе с возрастом. Избыточная масса тела в детском возрасте создает значительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и увеличивает риск развития сахарного диабета в будущем.
