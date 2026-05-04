Александр Сергеев стал премьером Мариинского театра

«Выдающееся мастерство, яркая индивидуальность и техническая виртуозность артиста из года в год покоряют сердца новых зрителей по всему миру», — отмечается в официальном сообщении театра.
Александр Сергеев окончил Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой в 2004 году, был принят в труппу Мариинского театра и в 2010-м стал его солистом. Артист исполнил более шестидесяти партий в классических и современных постановках.
Он также получил широкую известность как талантливый хореограф. В Мариинском театре Александр Сергеев поставил балеты «Двенадцать», «Коппелия» и «Концертные танцы», работал над хореографией для опер «Сказки Гофмана», «Лакме» и «Саламбо».
В ближайшее время новый премьер выйдет на сцену Мариинки 8 мая в балете «Дон Кихот» Минкуса и 11 мая в «Жизели» Адана.