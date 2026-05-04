«Я же приехала помогать». Медики обязаны спасать тех, кто на них нападает

В Красноярске пьяный мужчина ударил фельдшера скорой помощи, которая хотела осмотреть его после ДТП — у девушки черепно-мозговая травма. В больнице Махачкалы мужчина ранил ножом двух дежурных врачей, одного из них пришлось прооперировать и перевести в отделение реанимации. В Челябинске буйный пациент разбил голову медсестре.
Нападения на медиков происходят регулярно. Корреспондент krsk.aif.ru узнала подробности инцидента с красноярским фельдшером и спросила у эксперта, что должно измениться, чтобы врачи чувствовали себя в безопасности.
Фельдшер, девушка, человек.
Алёна Стародубцева — фельдшер скорой помощи. Раньше девушка профессионально занималась спортом, стала чемпионкой России и Европы по вольной борьбе. В 2020 году, во время пандемии, пошла работать санитаркой в «красную зону», а в 2023-м получила медаль «За спасение погибавших»: 40 минут она откачивала тонувшего парня до приезда реанимации, и он выжил.
Работу в скорой помощи Алёна совмещает с учебой в медицинском университете. Находясь на ночном дежурстве, она приехала на вызов после ДТП. Осмотрев пострадавшую девушку, Алёна подошла к патрульной машине ДПС. Внутри сидел водитель, у которого позже выявили признаки алкогольного опьянения.
«Я подошла к нему, открыла дверь. Там сидели полицейские. Говорю: “Здравствуйте. Я могу вас осмотреть?” Он спрашивает: “Вы кто?” Я говорю: “Скорая помощь”. Наклоняюсь посмотреть — у него кровь. Он со всей мужицкой дури дал мне кулаком в лицо, где бровь, нос. Сознание точно не потеряла, но меня всю затрясло, в глазах потемнело», — вспоминает Алёна.
Сотрудники полиции скрутили нападавшего и надели на него наручники. Суд назначил мужчине наказание в виде 10 суток ареста за управление автомобилем в нетрезвом виде. По факту нападения на медицинского работника подано отдельное заявление, проводится проверка.
У Алёны диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Коллеги, деканат и врачи горячо поддержали девушку. Однако физическая боль сейчас отступает перед моральной.
«Я сама себя могу защитить, тридцать лет в спорте. Но что делать в таких ситуациях, я не понимаю, — сокрушается Алёна. — Сейчас мне действительно плохо. Со стороны парня никто мне не позвонил, не извинился. Тяжело психологически. Я привыкла терпеть физическую боль: столько травм перенесла, столько операций. А вот такую боль очень тяжело переносить. Накапливается всё. То, что ударили, что честь и достоинство затронули. Я же приехала помогать… Увольняться я, конечно, не буду, скорую и работу свою люблю. Но хочется, чтобы мы были как-то защищены. Ведь я же просто медик, девушка и человек».
Вызов с риском для жизни.
Системный учёт нападений на медиков и их исхода долгое время не вёлся. В 2023 году Минздрав РФ в ответ на депутатский запрос обнародовал цифры: за первое полугодие было зафиксировано 820 случаев применения насилия в отношении медработников. По итогам того же года эта цифра выросла более чем до 1,7 тыс. случаев. Данных федеральной статистики за 2024 и 2025 годы в открытом доступе нет.
В Красноярской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ предоставили данные о нападении на медиков за последние три года.
2023 год — 11 случаев (ушибы головы, угрозы, удары по лицу, ушам);
2024 год — 8 случаев (тяжёлые травмы, ссадины);
2025 год — 8 случаев (лёгкие травмы, царапины, ушибы, синяки, ссадины).
В профсоюзе подчёркивают: реальных инцидентов может быть гораздо больше. Многие медики просто не предают их огласке. Практически во всех зафиксированных случаях отмечается неадекватное поведение пациентов или их родственников. Оно вызвано разными причинами, и нередко состоянием опьянения.
Врач без права на защиту.
Сегодня нападение на врача или фельдшера при исполнении служебных обязанностей квалифицируется законом как побои или хулиганство. Председатель Красноярской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ Константин Белых уверен: статус медика необходимо приравнять к статусу сотрудника полиции.
«Мы давно об этом говорим. В 2023 году я выступал с докладом в Общественной палате края: приводил статистику нападений, количество пострадавших, степень тяжести травм и чем всё это закончилось, — рассказывает Константин Белых. — Самая главная проблема в том, что лица, виновные в нападении на медицинских работников, получают максимум несколько тысяч рублей штрафа. Им инкриминируют административное правонарушение, и они платят условно 3−4 тыс. руб. Вот и всё наказание».
По мнению эксперта, только угроза реального лишения свободы может защитить врачей от буйных пациентов.
«Я уверен: когда общество будет знать, что за нападением на медицинского работника последует неминуемое и суровое наказание, это будет их останавливать. Даже если человек находится в алкогольном или наркотическом опьянении, у граждан где-то на подкорке должно быть заложено: за такое дают реальные сроки заключения», — подчёркивает председатель профсоюза.
При этом врач не может отказаться от помощи человеку, который только что его ударил.
«Если медику позволяет его состояние здоровья и психоэмоциональное состояние, то он обязан оказывать помощь. Конечно, когда ты молод, можно и растеряться. С опытом приходит понимание, что человек, который нанёс тебе травмы, мог находиться в состоянии аффекта или под воздействием других факторов. С этим потом должны разбираться правоохранители, — рассуждает Константин Белых. — Но если ты хладнокровен и понимаешь, что помощь необходима, несмотря на то что с тобой произошло, конечно, её нужно оказывать. Хотя это очень сложно».
