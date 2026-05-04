Медики обязаны спасать тех, кто на них нападает

«Я сама себя могу защитить, тридцать лет в спорте. Но что делать в таких ситуациях, я не понимаю, — сокрушается Алёна. — Сейчас мне действительно плохо. Со стороны парня никто мне не позвонил, не извинился. Тяжело психологически. Я привыкла терпеть физическую боль: столько травм перенесла, столько операций. А вот такую боль очень тяжело переносить. Накапливается всё. То, что ударили, что честь и достоинство затронули. Я же приехала помогать… Увольняться я, конечно, не буду, скорую и работу свою люблю. Но хочется, чтобы мы были как-то защищены. Ведь я же просто медик, девушка и человек».