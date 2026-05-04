Ярмарка, фейерверк и Газманов: что будет в Минске на День Победы

Согласно анонсу, главной праздничной локацией станет территория у Дворца спорта (пр. Победителей, 4). Здесь 9 мая с 12:00 до 23:00 пройдет праздничная программа «Дорогами Победы!».
Здесь же организуют ярмарку: она будет работать 9 мая с 10:00 до 23:00 и 10 мая с 11:00 до 21:00.
Отдельная программа запланирована в Лошицком усадебно-парковом комплексе, где 9 мая с 12:00 до 19:00 пройдет историческая реконструкция-квест «Школа молодого бойца».
Праздничный фейерверк начнется 9 мая в 23:00 сразу на шести площадках города: в сквере «Старостинская слобода», парке имени Уго Чавеса, парке имени Павлова, микрорайоне Дрозды (набережная), возле «Чижовка-Арены» и Национальной библиотеки Беларуси.
В музыкальной части программы у Дворца спорта примут участие звезды белорусской эстрады. В числе приглашенных артистов — российский певец Олег Газманов, который выступит на главной сцене 9 мая.
На следующий день, 10 мая, праздничные мероприятия продолжатся: с 12:00 до 15:00 у Дворца спорта пройдет программа «Под мирным небом Беларуси».