Семья из Красноярска выиграла в лотерею два миллиона рублей

Красноярцы Александр Машинистов и Дарья Рунькова выиграли в одной из государственных лотерей 2 000 000 рублей на автомобиль.
Супруги рассказали, что в лотереях участвуют около полугода: сначала покупали по одному билету в киоске, затем — по два-три раз в несколько недель. «Обычно берем в одном и том же месте, а тут по пути из гостей заехали в продуктовый магазин, где рядом оказалась точка продаж. Выбрали билеты наобум: вытянули из пачки по билету сверху, снизу и посередине», — вспоминает Александр.
Результаты тиража пара проверяла во время трансляции розыгрыша, зачеркивая числа.
Как рассказали в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей, Александр работает водителем заказного автобуса в аэропорту Красноярска, Дарья т рудится там же инспектором в зоне досмотра. В свободное время семья любит выезжать на природу и ходить в походы.
Приз красноярцы решили забрать деньгами, чтобы направить их на покупку транспортного средства. «Хотим приобрести автомобиль и отправиться на нем в путешествие — проехать из Красноярска до Санкт-Петербурга», — говорит Александр.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.