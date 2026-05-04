Гендиректор «Красмаша» Александр Гаврилов находится в СИЗО

Генеральный директор Красноярского машиностроительного завода Александр Гаврилов с конца апреля находится в СИЗО. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По информации агентства, топ-менеджера задержали по делу о растрате.

Другие источники называют иную версию — подозрение во взяточничестве. Речь может идти о сумме в 3 миллиона рублей. Депутат Красноярского горсовета Иван Петров заявил, что силовики работали на «Красмаше» две недели, о чем ему рассказали сотрудники предприятия.

Александр Гаврилов родился в Железногорске в 1970 году. На «Красмаш» он пришел работать в 2005 году, стал генеральным директором в 2018 году. Руководит региональным отделением Союза машиностроителей России, однако информация о нем уже удалена с сайта.

