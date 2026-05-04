В Калининграде рядом с многоэтажным домом нашли тела двух женщин и ребёнка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Сегодня, 4 мая, у многоэтажного дома в Ленинградском районе Калининграда обнаружены тела 70-летней женщины, её 41-летней дочери и трёхлетнего внука», — сообщили правоохранители.
Уточняется, что пожилая женщина страдала ментальным заболеванием. Она оставила предсмертную записку.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.
