Воронежской области списали 4,6 млрд рублей долга по бюджетным кредитам

В кабмине отмечают, что объем списания соответствует размеру вложений регионов в проекты модернизации ЖКХ, включая замену лифтов в многоквартирных домах, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочными планами социально-экономического развития городов и муниципальных образований регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны России.