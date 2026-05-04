Люлин: ФК «Химик» продолжил победную серию, обыграв ФК «Победа» со счетом — 2:0

«Нижегородское дерби за “Химиком”! Игра получилась напряженной, с хорошим темпом и большим количеством борьбы. Первый тайм прошел в открытой игре. Обе команды активно шли вперед, не закрывались, искали свои моменты. “Химик” много атаковал, часто бил по воротам, создавал давление. Развязка наступила уже в самой концовке тайма. На последней минуте добавленного времени Кирилл Гордеев решился на удар из-за пределов штрафной площади, мяч оказался в сетке. Настоящий “гол в раздевалку”, который во многом определил ход встречи», — отметил Евгений Люлин. «Во втором тайме игра стала более осторожной. Обе команды искали свои шансы, но реализовать их не удавалось. В конце тайма точку поставил Андрей Савинов, удачно сыграв на добивании — 2:0. При этом “Победа”, как одна из самых бьющих команд лиги, создала несколько по-настоящему опасных моментов, но “Химик” выстоял и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Важно было не только создать, но и удержать результат — команда с этим справилась. Спасибо болельщикам за поддержку. Дерби — это всегда особая атмосфера, и сегодня она чувствовалась. Двигаемся дальше! Уже 10 мая играем на выезде с “Акроном-2”. Будем стараться продолжить серию побед. Вперед, “Химик”!» — подчеркнул спикер регионального парламента.