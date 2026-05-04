Пермскому краю спишут часть задолженности перед федеральным бюджетом

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о решении списать задолженность по бюджетным кредитам 21 региону на общую сумму более 114 млрд руб. Об этом господин Мишустин объявил на совещании с вице-премьерами. В число регионов, которых коснется эта мера, вошел и Пермский край. Субъектам спишут ⅔ задолженности.

По словам Михаила Мишустина, регионы направили значимую часть собственных средств на подготовку инфраструктуры для запуска новых инвестпроектов, на модернизацию сферы ЖКХ, а также на реализацию мастер-планов городов. «Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики, жизни наших граждан», — пояснил председатель правительства.

