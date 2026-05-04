Фестиваль «Дни Нижнего Новгорода» пройдет в Минске с 14 по 16 мая

С 14 по 16 мая в Минске пройдет фестиваль «Дни Нижнего Новгорода». Уникальность столицы Приволжья покажут творческие коллективы, солисты, а также городские учреждения культуры, сообщили в администрации.
Мэр Юрий Шалабаев напомнил, что Нижний Новгород и Минск связывают 25-летние побратимские отношения. Сотрудничество городов постоянно развивается и становится крепче год от года. «Дни Нижнего Новгорода» организуют в Беларуси в рамках фестиваля «Путь дружбы».
«Фестиваль “Путь дружбы” — это уже зарекомендовавший себя формат. Его с восторгом встречали и до сих пор вспоминают в Узбекистане и Абхазии, и я уверен, что Республику Беларусь мы тоже удивим», — отметил Юрий Шалабаев.
Нижегородскими учреждениями-участниками фестиваля стали Парк Победы, театр «Комедiя», планетарий имени Гречко, музей «Щелоковский хутор», музей А. М. Горького и др. В частности, каждый нижегородский муниципальный театр презентует зрителям по два спектакля, в том числе постановку, выдвинутую на «Золотую маску». Планетарий предложит гостям фестиваля посмотреть на Солнце в специальный телескоп, а музеи — побывать на выставках, лекциях.
Дни Нижнего Новгорода также присматривают подписание соглашений, образовательные, спортивные и патриотические мероприятия. Помимо этого запланированы мастер-классы по хохломской росписи, хореографическому искусству, музыкальной журналистике, хоровому исполнительству и обучению игре на скрипке. Кульминацией фестиваля станет концертная программа.
