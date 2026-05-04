В Уфе начнут борьбу с одуванчиками.

Глава Башкирии Радий Хабиров 4 мая на оперативном совещании правительства в ЦУРе поручил руководству минЖКХ РБ и администрации Уфы перестать выращивать одуванчики и скосить их.
«Давайте одуванчики перераспределять не будем, уже первый покос, наверное, пора делать», — сказал Радий Хабиров.
Кроме того, руководитель региона поручил скосить заросли на газонах и на придорожных территориях.
«Выехал в один-два сельских района… Мы всё-таки стремимся, чтобы зарослей не было в райцентрах. Тут дорогая техника не требуется, я не прошу трактор покупать, достаточно и садового триммера. Но эту работу нужно делать, чтобы в муниципалитетах была чистота», — отметил Глава РБ.