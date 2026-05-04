Волгоградцам обещают +28 к 9 мая: тепло возвращается в город

Горожанам стоит подготовиться к мощным температурным перепадам.

После похолодания и затяжных дождей в Волгоград возвращается тепло. Синоптики Волгоградского ЦГМС обещают: уже к концу этой рабочей недели в городе заметно потеплеет.

Температура будет расти постепенно — с каждым днем столбики термометров поднимутся все выше. К 9 мая воздух прогреется до +27 градусов.

При этом волгоградцам напоминают, что погода останется переменчивой: возможны кратковременные дожди и северо-западный сильный ветер.

Во вторые майские выходные синоптики прогнозируют теплую, но дождливую погоду. Волгоградцам стоит планировать прогулки и выезды на природу с учетом этих особенностей. Зонтик и легкая куртка еще не раз пригодятся. Тепло уже на подходе.

