Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рецидивист из Хабаровского края осуждён за три эпизода хищения

Комсомольский районный суд Хабаровского края признал ранее судимого жителя Комсомольска на Амуре виновным в трёх эпизодах хищения имущества, включая средства с банковского счёта.

Источник: Комсомольская правда

Комсомольский районный суд Хабаровского края признал ранее судимого жителя Комсомольска на Амуре виновным в трёх эпизодах хищения имущества, включая средства с банковского счёта, сообщает суд по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Согласно материалам дела, в мае 2025 года Г. обнаружил рюкзак и похитил из него телефон, 40 000 рублей, банковскую карту и другие вещи. Малоценные предметы он уничтожил, а картой воспользовался на автозаправке, оплатив бензин двумя платежами на сумму менее 1 000 рублей.

Второй эпизод произошёл в июне 2025 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый проник в квартиру своей тёти через разбитое окно. Не найдя спиртного на кухне, он похитил золотые украшения из шкатулки в спальне, нанеся значительный материальный ущерб.

Суд принял во внимание полное признание вины и раскаяние обвиняемого, однако наличие опасного рецидива повлияло на строгость приговора. Мужчина приговорён к 3 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Похищенное имущество (телефон и золото) возвращено потерпевшим, часть ущерба возмещена.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru