Рецидивист из Хабаровского края осуждён за три эпизода хищения

Комсомольский районный суд Хабаровского края признал ранее судимого жителя Комсомольска на Амуре виновным в трёх эпизодах хищения имущества, включая средства с банковского счёта, сообщает суд по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Согласно материалам дела, в мае 2025 года Г. обнаружил рюкзак и похитил из него телефон, 40 000 рублей, банковскую карту и другие вещи. Малоценные предметы он уничтожил, а картой воспользовался на автозаправке, оплатив бензин двумя платежами на сумму менее 1 000 рублей.
Второй эпизод произошёл в июне 2025 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый проник в квартиру своей тёти через разбитое окно. Не найдя спиртного на кухне, он похитил золотые украшения из шкатулки в спальне, нанеся значительный материальный ущерб.
Суд принял во внимание полное признание вины и раскаяние обвиняемого, однако наличие опасного рецидива повлияло на строгость приговора. Мужчина приговорён к 3 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Похищенное имущество (телефон и золото) возвращено потерпевшим, часть ущерба возмещена.
Приговор пока не вступил в законную силу.
