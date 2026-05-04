Стала известна полная программа празднования 9 Мая в Красноярске

В Красноярске обнародовали план мероприятий на День Победы. Праздник начнётся 9 мая в 10:00 с митинга и возложения цветов к Вечному огню у музея «Мемориал Победы» на улице Дудинской, 2а.
В 12:00 на проспекте «Красноярский рабочий» (у стелы «Город трудовой доблести») стартует военный парад. В 13:30 там же пройдёт шествие «Бессмертного полка».
В 14:00 на Театральной площади начнётся концерт. В 18:00 в сквере Пушкина исполнят композиции военных лет. В 20:00 на площади Мира — большой праздничный концерт.
Фейерверк запустят в 22:00 с двух барж — напротив гостиницы «Огни Енисея» и ТЦ «Красноярье». На салют потратят рекордные 10 миллионов рублей.
В 09:00 на Центральной набережной (у «Капитанского клуба») дадут старт легкоатлетической эстафете.
