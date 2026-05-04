Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 20 БПЛА сбили в шести районах Ростовской области в ночь на 4 мая

Силы ПВО работали ночью в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Около 20 БПЛА уничтожили в шести районах Ростовской области в ночь на 4 мая. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Атаке подверглись: Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский, Боковский районы. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, — проинформировал Юрий Слюсарь.

К этому моменту режим беспилотной опасности в Ростовской области сняли. Угроза сохранялась в течение одиннадцати часов, с 18:55 вечера 3 мая до 6:07 утра 4 мая.

Кроме опасности по БПЛА сообщалось о ракетной опасности в Таганроге. Жителям приморского города советовали спуститься в подвалы или подземные паркинги, затем объявили отбой опасности.

Добавим, по информации Минобороны России, над регионами страны с 20 часов вечера 3 мая до 7 часов утра 4 мая сбили 117 беспилотников.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше