Проект реконструкции НИИ микробиологии в Ростове оценили в 1,6 млрд рублей

Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии ищет подрядчика для масштабного обновления своего здания. Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок.

Заказчиком процедуры выступает Роспотребнадзор — ведомство, в структуру которого входит институт. Согласно условиям тендера, исполнителю предстоит выполнить строительные и монтажные работы в корпусе НИИ, а также создать на его базе новый производственный блок. Как сообщает АБН, на этой площадке планируется выпуск медицинских иммунобиологических препаратов.

Все работы будут проводиться на территории института, расположенного в переулке Газетном. На реализацию проекта заказчик выделил 1,6 млрд руб.