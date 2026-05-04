Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парад Победы 9 мая в Уфе: власти рассказали все подробности

В Уфе парад в честь Дня Победы пройдет в традиционном формате.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 9 мая состоится парад в честь Дня Победы. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой сообщил вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов.

Парад пройдет на проспекте Октября с 12:00 до 13:00. В нем примут участие 25 парадных расчетов — около 2000 человек. Это военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, сотрудники территориальных органов федеральных ведомств, участники специальной военной операции полка «Башкортостан» и батальона имени Салавата Юлаева, ветераны боевых действий и военной службы, а также курсанты и кадеты учебных заведений.

Командующим парадом назначен заместитель военного комиссара полковник Ринат Латыпов. Принимать парад будет военный комиссар Республики Башкортостан Михаил Блажевич.

Генеральные репетиции назначены на 4 и 7 мая, они пройдут с 19:00 до 21:00. По итогам торжественного прохождения колонн определят лучшие парадные расчеты. Победители получат переходящие кубки главы Башкирии и дипломы соответствующих степеней.