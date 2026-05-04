Парад Победы 9 мая в Уфе: власти рассказали все подробности

Парад пройдет на проспекте Октября с 12:00 до 13:00. В нем примут участие 25 парадных расчетов — около 2000 человек. Это военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, сотрудники территориальных органов федеральных ведомств, участники специальной военной операции полка «Башкортостан» и батальона имени Салавата Юлаева, ветераны боевых действий и военной службы, а также курсанты и кадеты учебных заведений.