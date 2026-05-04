Цены на кремацию домашних животных от 20 рублей названы в Беларуси

Стали известны цены на кремацию домашних животных в Беларуси, сообщили в эфире телеканала СТВ.
Ведущий юрисконсульт Могилевского коммунального унитарного специализированного автопредприятия Кирилл Абрамов обратил внимание, что с точки зрения правового поля республики места захоронения стихийного характера не являются законными. Людей, которые создают такие захоронения, могут привлечь к административной ответственности за нарушение санитарного и землеустроительного законодательства. По закону за самостоятельное захоронение грозит штраф, превышающий 1000 белорусских рублей.
В Могилеве, где невозможно создать кладбище домашних животных из-за высокого уровня грунтовых вод, нашли решение, оборудовав территорию для установки печи для кремации домашних животных. Кремацию, в том числе домашних питомцев, поручили Могилевскому спецавтопредприятию.
— Оборудование находится в лесном массиве, вблизи промзоны, где нет жилья. Хотя выбросы минимальные и они никоим образом не влияют на экологию, — прокомментировал первый заместитель директора — главный инженер Могилевского коммунального унитарного специализированного автопредприятия Александр Бурачков.
Проект является некоммерческим, главная цель состоит в том, чтобы сделать утилизацию животных экологичной. Кремация может быть общей и индивидуальной. Стоимость индивидуальной кремации с выдачей праха — 240 рублей, и еще урна — 30 рублей. Если это общая кремация животного без выдачи праха, то цены зависят от веса животного и составляют от 20 до 80 рублей.
