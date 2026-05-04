Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане увеличилось количество людей с инвалидностью из-за аутизма

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депзапрос назвал количество казахстанцев с аутизмом, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, на сегодняшний день в стране общая численность детей с инвалидностью вследствие психических расстройств составляет 32,4 тысячи человек.

«Из них детей с расстройством аутистического спектра 13,9 тысяч человек или 42,9%. Число детей с инвалидностью вследствие аутизма за последние три года выросло с 7,6 тыс. до 13,9 тысяч человек», — говорится в ответе.

Ежегодный рост составляет 35%.

Отмечается, что рост их численности обусловлен повышением выявляемости и ранней диагностикой, внедрением раннего скрининга M-CHAT. Ранее дети с РАС не попадали в статистику.

Ранее Бектенов сообщил о планах по масштабированию алматинского проекта Jobcoach по всей стране.