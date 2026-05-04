В Казахстане увеличилось количество людей с инвалидностью из-за аутизма

По его данным, на сегодняшний день в стране общая численность детей с инвалидностью вследствие психических расстройств составляет 32,4 тысячи человек.
«Из них детей с расстройством аутистического спектра 13,9 тысяч человек или 42,9%. Число детей с инвалидностью вследствие аутизма за последние три года выросло с 7,6 тыс. до 13,9 тысяч человек», — говорится в ответе.
Ежегодный рост составляет 35%.
Отмечается, что рост их численности обусловлен повышением выявляемости и ранней диагностикой, внедрением раннего скрининга M-CHAT. Ранее дети с РАС не попадали в статистику.
Ранее Бектенов сообщил о планах по масштабированию алматинского проекта Jobcoach по всей стране.