Метеорологический хейлит обнаружен у 15 юных нижегородцев

Это стало известно в ходе семейной диспансеризации.

Метеорологический хейлит выявили у пятнадцати детей по итогам семейной диспансеризации на базе поликлиник № 30 и № 39 Советского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».

«Это не “просто обветренные губы”, а воспалительный процесс, который создает входные ворота для инфекций. Губы трескаются из-за неблагоприятных погодных условий, принося дискомфорт и болезненные трещины», — говорится в сообщении.

Кроме того, еще у десяти детей врачи выявили избыточную массу тела. По словам Никонова, с возрастом данная проблема никуда не уйдет.

«Не стоит надеяться, что ребенок “израстется”. Лишний вес в детстве — это серьезная нагрузка на сердце и риск развития диабета в будущем», — резюмировал главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Ранее сообщалось, что центр здорового долголетия появится в Нижнем Новгороде.