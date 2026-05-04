В Мелекесском районе Ульяновской области отремонтируют более 25 км дорог

«Дорожно-строительный сезон в регионе стартовал. В 2026 году в Мелекесском районе обновим более 25 километров автомобильных дорог. Осмотрел ход капитального ремонта дороги по улице Центральной в селе Вишенка, здесь ремонтируют водопропускную трубу на реке Бирле. Это поможет минимизировать последствия в период паводков. По нацпроекту “Инфраструктура для жизни”, например, предстоит отремонтировать участок дороги Алексеевское — Высокий Колок у села Боровка и участок от деревни Куликовки до села Рязаново. Поручил своевременно выполнить работы», — отметил губернатор Алексей Русских.