«Мерцающее сиреневое полотно»: в Красноярском крае зацвела «сибирская сакура»

В Саяно-Шушенском заповеднике Красноярского края зацвел рододендрон Ледебура, известный как «сибирская сакура». Об этом сообщили в заповеднике.
Этот вид рододендрона считается одним из самых заметных символов весны в степях и лесах Саяно-Шушенского заповедника. В народе растение также называют маральником.
Цветение началось южной части заповедника на прогретых солнцем склонах и открытых участках территории: «День за днем он всё гуще расцвечивает сдержанные заповедные степи, превращая их в мерцающее сиреневое полотно».
Жителям и туристам, которые хотят увидеть цветение, администрация заповедника рекомендует не откладывать поездку.
«К сожалению, природа отмерила этому зрелищу короткий срок — цветение длится всего пару недель. Поэтому, если вы хотите увидеть эту красоту своими глазами, стоит поторопиться! Впрочем, иногда рододендрон преподносит сюрприз: повторное цветение случается и осенью, когда отдельные кусты распускают свои нежные бутоны», — рассказали сотрудники заповедника.
Увидеть «сибирскую сакуру» туристы могут в национальном парке «Шушенский бор» на экологической тропе «ЭкоБорус».