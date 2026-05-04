Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мерцающее сиреневое полотно»: в Красноярском крае зацвела «сибирская сакура»

Жителям и туристам, которые хотят увидеть цветение, администрация заповедника рекомендует не откладывать поездку.

В Саяно-Шушенском заповеднике Красноярского края зацвел рододендрон Ледебура, известный как «сибирская сакура». Об этом сообщили в заповеднике.

Этот вид рододендрона считается одним из самых заметных символов весны в степях и лесах Саяно-Шушенского заповедника. В народе растение также называют маральником.

Цветение началось южной части заповедника на прогретых солнцем склонах и открытых участках территории: «День за днем он всё гуще расцвечивает сдержанные заповедные степи, превращая их в мерцающее сиреневое полотно».

Жителям и туристам, которые хотят увидеть цветение, администрация заповедника рекомендует не откладывать поездку.

«К сожалению, природа отмерила этому зрелищу короткий срок — цветение длится всего пару недель. Поэтому, если вы хотите увидеть эту красоту своими глазами, стоит поторопиться! Впрочем, иногда рододендрон преподносит сюрприз: повторное цветение случается и осенью, когда отдельные кусты распускают свои нежные бутоны», — рассказали сотрудники заповедника.

Увидеть «сибирскую сакуру» туристы могут в национальном парке «Шушенский бор» на экологической тропе «ЭкоБорус».