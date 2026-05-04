Стало известно, откуда лучше всего будет видно салют в Красноярске 9 мая

Праздничный салют в честь Дня Победы в Красноярске запустят около 22:00 сразу с двух точек — напротив гостиницы «Огни Енисея» и в районе торгового центра «Красноярье». Как отметили организаторы, наблюдать за фейерверком будет удобно с нескольких площадок города: Центральной и Ярыгинской набережных, острова Отдыха, Караульной горы, а также площади Мира. Помимо салюта, в течение дня в Красноярске пройдут масштабные праздничные мероприятия. Одной из главных концертных площадок станет Театральная площадь, где с 14:00 до 19:00 выступят творческие коллективы города, молодежь и финалисты конкурса «Песни Победы», также в программе запланировано выступление карабинеров. Крупные концерты организуют на площади Мира у Большого концертного зала, на Центральной набережной и в поселке Березовка. На площади Мира праздничная программа завершится совместным исполнением песни «День Победы». Напомним, что Красноярский край присоединился к акции «Наши семейные книги памяти» в честь Дня Победы.