Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летняя оздоровительная кампания стартует в Волгоградской области 27 мая

По всем вопросам организации отдыха и подбору лагерей родители могут позвонить на федеральную горячую линию.

Больше 92 тысяч детей должна охватить в 2026 году летняя оздоровительная кампания в Волгоградской области. Она стартует уже 27 мая. Задачи по её организации поставил на оперативном совещании в первый понедельник месяца глава региона Андрей Бочаров.

Губернатор напомнил, что 2026 год объявлен в России Годом единства народов. Эта тема должна найти отражение в большинстве мероприятий при организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

Принять ребят готовятся 652 оздоровительные организации региона, 29 из них — загородные. Также в дни каникул будут работать пришкольные и спортивно-оздоровительные лагеря и санаторно-курортные учреждения. Около 900 студентов будут привлечены в качестве вожатых — они прошли спецподготовку.

«В летний период дети, подростки, молодежь области смогут отдохнуть, набраться сил, укрепить свое здоровье, в том числе в ходе организованного отдыха. Они примут участие в трудовых сменах, муниципальных и региональных проектах», — уточнил глава региона.

Работу по подготовке к летнему отдыху координирует межведомственная комиссия. В рамках Всероссийского учения отработаны действия персонала в случае осложнения ситуации. В полной мере подготовка должна быть завершена до 25 мая, поставил задачу Андрей Бочаров.

Тем временем в России запустили федеральную горячую линию по организации детского отдыха. По всем вопросам организации отдыха и подбору лагерей родители могут позвонить по телефону 8−800−250−28−90.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, как пройдёт в 2026 году акция «Свет Великой Победы».