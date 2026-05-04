Летняя оздоровительная кампания стартует в Волгоградской области 27 мая

Больше 92 тысяч детей должна охватить в 2026 году летняя оздоровительная кампания в Волгоградской области. Она стартует уже 27 мая. Задачи по её организации поставил на оперативном совещании в первый понедельник месяца глава региона Андрей Бочаров.
Губернатор напомнил, что 2026 год объявлен в России Годом единства народов. Эта тема должна найти отражение в большинстве мероприятий при организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
Принять ребят готовятся 652 оздоровительные организации региона, 29 из них — загородные. Также в дни каникул будут работать пришкольные и спортивно-оздоровительные лагеря и санаторно-курортные учреждения. Около 900 студентов будут привлечены в качестве вожатых — они прошли спецподготовку.
«В летний период дети, подростки, молодежь области смогут отдохнуть, набраться сил, укрепить свое здоровье, в том числе в ходе организованного отдыха. Они примут участие в трудовых сменах, муниципальных и региональных проектах», — уточнил глава региона.
Работу по подготовке к летнему отдыху координирует межведомственная комиссия. В рамках Всероссийского учения отработаны действия персонала в случае осложнения ситуации. В полной мере подготовка должна быть завершена до 25 мая, поставил задачу Андрей Бочаров.
Тем временем в России запустили федеральную горячую линию по организации детского отдыха. По всем вопросам организации отдыха и подбору лагерей родители могут позвонить по телефону 8−800−250−28−90.
