В Башкирии электропоезд «Финист» ускорится до 4 часов

Он способен развивать скорость до 160 километров в час.

Источник: Башинформ

Со станции Уфа 1 мая в первый рейс отправился новый двухсистемный электропоезд «Финист» по маршруту «Восточного радиуса» республики Уфа — Белорецк. Как отметила на оперативном совещании в ЦУР РБ министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова, этот поезд пользуется большой популярностью у пассажиров благодаря комфорту и удобствам. Уже за первые дни эксплуатации поезд перевёз около 2440 человек, демонстрируя полную загрузку вагонов.

По словам министра, пассажиры выражают благодарность за удобство и качество обслуживания. Они отмечают, что поездка превращается в настоящий праздник, позволяя расслабиться и насладиться отдыхом.

Планируется продление маршрута до Магнитогорска. Сейчас до Белорецка время в пути составляет 4 часа 58 минут, а в октябре оно сократится до 4 часов.

Как информировал «Башинформ», раньше путь от Уфы до Белорецка занимал больше 6 часов — на станции Инзер приходилось совершать долгую остановку для смены тока и перецепки вагонов. Теперь «Финист» переключается между видами тока автоматически. Поэтому исключается необходимость в перецеплении вагонов.