В Башкирии электропоезд «Финист» ускорится до 4 часов

Со станции Уфа 1 мая в первый рейс отправился новый двухсистемный электропоезд «Финист» по маршруту «Восточного радиуса» республики Уфа — Белорецк. Как отметила на оперативном совещании в ЦУР РБ министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова, этот поезд пользуется большой популярностью у пассажиров благодаря комфорту и удобствам. Уже за первые дни эксплуатации поезд перевёз около 2440 человек, демонстрируя полную загрузку вагонов.