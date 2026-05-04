В Усинской больнице Прикамья начал работать ИИ-ассистент

ИИ-ассистент для оценки показателей здоровья пациентов заработал в Усинской центральной районной больнице (ЦРБ) Пермского края, сообщили в администрации губернатора региона. Внедрение современных цифровых решений в здравоохранении позволяет сделать медицинскую помощь более доступной и удобной, что отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
С помощью специальной камеры и технологий искусственного интеллекта система за несколько секунд анализирует изображение лица и формирует данные по 17 ключевым показателям организма. В их числе — индекс массы тела, артериальное давление, пульс, уровень стресса, риски развития сахарного диабета второго типа, уровень холестерина и глюкозы, жесткость сосудов и другие параметры. Полученные результаты можно сохранить на мобильное устройство.
Важно отметить, что ИИ-ассистент не ставит диагноз, а позволяет оперативно обратить внимание на возможные отклонения от нормы и своевременно принять решение о прохождении диспансеризации, углубленной диагностики или записи на прием к врачу. Новый сервис установлен в отделении профилактики взрослой поликлиники Усинской ЦРБ на третьем этаже. Для пациентов он доступен бесплатно.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.