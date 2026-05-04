Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усинской больнице Прикамья начал работать ИИ-ассистент

За несколько секунд он формирует данные по 17 ключевым показателям организма.

Источник: Национальные проекты России

ИИ-ассистент для оценки показателей здоровья пациентов заработал в Усинской центральной районной больнице (ЦРБ) Пермского края, сообщили в администрации губернатора региона. Внедрение современных цифровых решений в здравоохранении позволяет сделать медицинскую помощь более доступной и удобной, что отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

С помощью специальной камеры и технологий искусственного интеллекта система за несколько секунд анализирует изображение лица и формирует данные по 17 ключевым показателям организма. В их числе — индекс массы тела, артериальное давление, пульс, уровень стресса, риски развития сахарного диабета второго типа, уровень холестерина и глюкозы, жесткость сосудов и другие параметры. Полученные результаты можно сохранить на мобильное устройство.

Важно отметить, что ИИ-ассистент не ставит диагноз, а позволяет оперативно обратить внимание на возможные отклонения от нормы и своевременно принять решение о прохождении диспансеризации, углубленной диагностики или записи на прием к врачу. Новый сервис установлен в отделении профилактики взрослой поликлиники Усинской ЦРБ на третьем этаже. Для пациентов он доступен бесплатно.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.