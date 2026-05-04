Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Сухум возобновят с 30 мая

Авиакомпания Nordwind совместно с авиакомпанией «Икар» возобновят рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум с 30 мая. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского аэропорта.

Авиакомпания Nordwind совместно с авиакомпанией «Икар» возобновят рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум с 30 мая. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского аэропорта.

Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы один раз в неделю по субботам в 11:35, обратный рейс из Сухума отправится в 16:00. Время полета составит 3 ч 25 мин, отмечается в сообщении.

Как писал «Ъ-Приволжье», прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и столицей Абхазии возобновили после многолетнего перерыва в 2025 году. Поток пассажиров на этом направлении составил 3,5 тыс. человек. На субсидирование рейсов из бюджета Нижнего Новгорода в 2025 году направили 14,8 млн руб., в 2026 году планируют направить 16,3 млн руб.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше