В Прикамье мусульмане добиваются права собственности на самовольно построенную мечеть

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск религиозной организации мусульман Бардымского района к местной администрации. Согласно материалам дела, истец требует признать право собственности на самовольную постройку, предназначенную для осуществления религиозных обрядов — мечеть. Объект общей площадью 87,6 кв. м располагается в селе Барда на ул. 70 лет Октября.