Весенняя охота завершилась в четырёх районах Хабаровского края

Весенняя охота на водоплавающую дичь завершилась в Бикинском, Вяземском, Хабаровском и имени Лазо районах Хабаровского края, сообщает управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По правилам охотники обязаны в течение 20 дней после завершения срока охоты, указанного в разрешении, предоставить сведения о количестве добытых охотничьих ресурсов.
Для владельцев разрешений на ОДОУ Хабаровского района установлен крайний срок подачи отчётности — 22 мая 2026 года. Заполненные данные о добытых птицах необходимо направить в управление охотничьего хозяйства Правительства края. Способы передачи: лично либо почтой по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, 92.
На текущий момент охота на водоплавающую дичь разрешена в следующих районах края: Амурском, Комсомольском, Нанайском, Солнечном, Ванинском, Верхнебуреинском, Николаевском, имени Полины Осипенко, Советско Гаванском и Ульчском.
