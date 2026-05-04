Администрацию Дзержинска обязали выплатить 780 тысяч рублей из-за отходов

Администрацию Дзержинска обязали возместить экологический ущерб почвам в районе поселка Пыра. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
В 2022 году инспекторы Росприроднадзора провели проверку и выявили нелегальную свалку в лесу. Там они обнаружили навалы неизвестного твердого химического вещества, строительного мусора, металла, полиэтилена и отходов ТКО. Площадь загрязненной территории составила 200 кв. м.
Ущерб почвам оценили в 780 тысяч рублей. Администрацию города признали виновной и обязали компенсировать ущерб природе. Суды всех трех инстанций поддержали позицию Росприроднадзора, отметив, что загрязнение произошло вследствие бездействия властей.
