Подтопление в окрестностях Красноярска: спасатели эвакуировали семью с пятью детьми

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Резкий подъем уровня воды в реке Кача привел к подтоплению нескольких приусадебных участков в окрестностях Красноярска. Наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Логовой Емельяновского округа, где одна из семей оказалась фактически отрезана от внешнего мира.