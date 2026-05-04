Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подтопление в окрестностях Красноярска: спасатели эвакуировали семью с пятью детьми

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Резкий подъем уровня воды в реке Кача привел к подтоплению нескольких приусадебных участков в окрестностях Красноярска. Наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Логовой Емельяновского округа, где одна из семей оказалась фактически отрезана от внешнего мира.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Резкий подъем уровня воды в реке Кача привел к подтоплению нескольких приусадебных участков в окрестностях Красноярска. Наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Логовой Емельяновского округа, где одна из семей оказалась фактически отрезана от внешнего мира.

В зоне подтопления оказалась семья из шести человек, включая пятерых детей. Из-за разлива воды они не могли самостоятельно покинуть участок и были вынуждены обратиться за помощью к спасателям.

Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда оперативно прибыли на место и провели эвакуацию. Семью благополучно доставили к родственникам. В ходе операции спасатели также оказали помощь животному: из соседнего подворья была вызволена собака, оставшаяся на привязи в зоне подтопления.

По информации синоптиков, в ближайшие сутки уровень воды в реке Кача останется высоким, и текущая гидрологическая ситуация существенно не изменится. Жителям прибрежных территорий рекомендуется сохранять осторожность и следить за оперативными сообщениями служб, рассказали в КГКУ «Спасатель».