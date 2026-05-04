В Красноярске изменят движение транспорта из-за репетиции шествия

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 6 мая из-за генеральной репетиции торжественного шествия временно перекроют участок проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» — от улицы Чайковского до Транспортного проезда.
С 16:00 до 23:00 изменятся схемы движения общественного транспорта. Корректировки затронут 14 автобусных маршрутов: № 2, 3, 8, 10, 19, 40А, 40С, 43, 59, 60, 73, 85, 90 и 95. Объезд будет организован по улицам Семафорной, Вавилова, Корнетова, Мичурина и другим ближайшим магистралям.
Также с 23:00 5 мая до 06:00 11 мая на этом участке отключат контактную сеть. В этот период трамвай № 2 временно не будет ходить, а маршруты № 4 и № 7 изменят схему движения.
Для пассажиров на Транспортном проезде оборудуют временную остановку, а информацию об изменениях разместят в салонах транспорта.
Автобусы вернутся к обычным маршрутам утром 7 мая, трамваи — с утра 11 мая.
