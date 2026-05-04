В прикамской деревне Чад прошла акция «Сад памяти»

Ее участники укоренили более 600 сосен.

Участники акции «Сад памяти» укоренили более 600 сосен в деревне Чад в Пермском крае, сообщили в администрации губернатора региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

В мероприятии приняли участие около 25 человек. Среди них — учащиеся, сотрудники администрации и лесничества, члены «Боевого братства» и волонтеры «Молодой гвардии». Подчеркивается, что сеянцы сосны, высаженные активистами, были привезены из Аскинского лесопитомника.

Ранее на поле в деревне Чад уже обустраивали подобные аллеи. Первую высадили к 70-летию Победы. Тогда на территории укоренили березу, клен, кедр, лиственницу, липу и другие деревья. А самая масштабная аллея появилась в прошлом году. Высадка была приурочена к 80-летию Великой Победы.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.