В прикамской деревне Чад прошла акция «Сад памяти»

Участники акции «Сад памяти» укоренили более 600 сосен в деревне Чад в Пермском крае, сообщили в администрации губернатора региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
В мероприятии приняли участие около 25 человек. Среди них — учащиеся, сотрудники администрации и лесничества, члены «Боевого братства» и волонтеры «Молодой гвардии». Подчеркивается, что сеянцы сосны, высаженные активистами, были привезены из Аскинского лесопитомника.
Ранее на поле в деревне Чад уже обустраивали подобные аллеи. Первую высадили к 70-летию Победы. Тогда на территории укоренили березу, клен, кедр, лиственницу, липу и другие деревья. А самая масштабная аллея появилась в прошлом году. Высадка была приурочена к 80-летию Великой Победы.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.