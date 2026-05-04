Нижегородские школьники научились управлять БПЛА

Ученики занимались на базе факультета информационных технологий Мининского университета.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородские школьники успешно сдали квалификационный экзамен по профессии «Оператор беспилотных авиационных систем». За полгода обучения ребята освоили программирование, пилотирование и техническое обслуживание дронов, все выпускники получили оценки «хорошо» и «отлично».

Ученики из шести школ Сормовского и Автозаводского районов занимались на базе факультета информационных технологий Мининского университета. Они узнали о технической и летной эксплуатации беспилотников, научились работать с программным обеспечением, а также ручному и симуляторному пилотированию.

Практические занятия проходили в специализированных аудиториях университета. Школьники собирали корпуса дронов, проверяли исправность деталей, готовили аппараты к полету и проводили послеполетный осмотр.

Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, работа с дронами требует знаний в области программирования, инженерного мышления и технической грамотности. По его словам, обучение этим навыкам еще в школе дает ребятам конкурентные преимущества, а школьное образование становится платформой для формирования ответственного подхода к использованию беспилотных технологий.

Напомним, в Мининском университете в рамках программы «Приоритет — 2030» действует учебный центр «Моя первая профессия», где проходят обучение более 130 школьников Нижнего Новгорода по различным инженерно-технологическим и социально-гуманитарным направлениям. Следующий набор на курсы операторов БАС откроется в сентябре 2026 года.

