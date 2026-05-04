4 придомовые территории освободились от паводка в Нижегородской области

За последние 24 часа в Нижегородской области наблюдалось освобождение от воды 4 придомовые территории в Урене, Уренский муниципальный округ. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
На территории 12 муниципалитетов, включая Нижний Новгород, Павловский, Кстовский район, Бор, Семеновский, Гагинский, Воскресенский, Сергачский, Володарский, Починковский, Уренский и Краснобаковский районы, зафиксированы следующие затопления:
54 приусадебных участка.
8 низководных мостов.
5 участков дорожного полотна.
Паводок не повлек за собой человеческих жертв или пострадавших. В настоящее время отсутствует необходимость в эвакуации населения в пункты временного размещения. Организован непрерывный сбор и анализ данных о паводковой ситуации. Ежедневно осуществляется наблюдение за работой оперативных групп муниципалитетов, занимающихся контролем за развитием паводка.
Ранее мост и участок дороги освободились от паводка в Нижегородской области.