4 придомовые территории освободились от паводка в Нижегородской области

Ежедневно осуществляется наблюдение за работой оперативных групп муниципалитетов, занимающихся контролем за развитием паводка.

За последние 24 часа в Нижегородской области наблюдалось освобождение от воды 4 придомовые территории в Урене, Уренский муниципальный округ. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

На территории 12 муниципалитетов, включая Нижний Новгород, Павловский, Кстовский район, Бор, Семеновский, Гагинский, Воскресенский, Сергачский, Володарский, Починковский, Уренский и Краснобаковский районы, зафиксированы следующие затопления:

54 приусадебных участка.

8 низководных мостов.

5 участков дорожного полотна.

Паводок не повлек за собой человеческих жертв или пострадавших. В настоящее время отсутствует необходимость в эвакуации населения в пункты временного размещения. Организован непрерывный сбор и анализ данных о паводковой ситуации. Ежедневно осуществляется наблюдение за работой оперативных групп муниципалитетов, занимающихся контролем за развитием паводка.

Ранее мост и участок дороги освободились от паводка в Нижегородской области.

