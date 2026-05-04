Дорожная служба Амурской области получила беспилотник

Служба «Дорожный патруль» в Амурской области получила беспилотник, который будет следить за безопасностью на трассах. Данная работа проводится в соответствии с целями нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в правительстве региона.
Снимки и видеозаписи с дрона позволяют специалистам оценить состояние асфальта и дорожной разметки, проконтролировать работу придорожного освещения, выявить аварийно опасные участки и возможные нарушения правил дорожного движения со стороны его участников. На основе этих данных они смогут выносить решения о ремонте, установке дорожных знаков, введении ограничений скорости или о применении других оперативных мер для устранения опасности на дороге.
«Специально откалиброванный аппарат мы получили из Москвы. Все системы, необходимые для мониторинга, работают исправно, в штатном режиме. Хочу обратиться к жителям и гостям области, не нужно бояться нашего аппарата. Радиус облета мы стараемся устанавливать не очень большой, чтобы в зоне видимости находился автомобиль “Дорожного патруля”. Видите служебный автомобиль — значит, мы рядом проводим мониторинг дорог», — сказал руководитель «Дорожного патруля» Дмитрий Руденко.
При поддержке «Беспилотные авиационные системы» нацпроекта создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.