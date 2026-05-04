Кудрявого пеликана выпустили на волю после реабилитации в Волгограде

Ранее сообщалось, что кудрявый пеликан был обнаружен в Калмыкии в одном из частных домовладений. Птицу изъяли от отвезли в Волгоград на временное содержание в АНО «Центр реабилитации диких животных “Птичий остров”. В волгоградском центре эту чудо-птицу прозвали “Кудрявость № 1”. Тогда отмечалось, что решение о дальнейшей судьбе птицы будет принято после полного обследования и завершения реабилитации.