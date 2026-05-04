Гибель ребёнка в ДТП на воронежской трассе привела к уголовному делу

Авария произошла в воскресенье, 3 мая, на трассе Р-22 «Каспий» в Борисоглебском районе. При обгоне фуры 24-летний водитель Lada Kalina врезался в автомобиль Nissan Teana, который после столкновения отбросило на соседнюю полосу движения. Там он врезался в фуру. 12-летний пассажир Nissan Teana скончался на месте. 43-летний водитель иномарки, его 37-летняя пассажирка, а также 22-летняя девушка, находившаяся в салоне Lada Kalina, получили травмы. Всех пострадавших доставили в больницу.