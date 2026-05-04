В Кабардино-Балкарии обновят 25 километров дороги Чегем-2 — Булунгу

Участок трассы Чегем-2 — Булунгу протяженностью 25 км реконструируют в Кабардино-Балкарской Республике, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Сейчас мастера проводят заливку фундамента и подпорных стен. Это необходимо для устойчивости и долговечности дорожного полотна в условиях горной местности. Ранее на объекте обустроили водопропускные лотки, уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия и установили современное барьерное ограждение. Завершить все работы планируют к концу 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.