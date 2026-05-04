Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кабардино-Балкарии обновят 25 километров дороги Чегем-2 — Булунгу

Завершить работы рассчитывают к концу года.

Участок трассы Чегем-2 — Булунгу протяженностью 25 км реконструируют в Кабардино-Балкарской Республике, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Сейчас мастера проводят заливку фундамента и подпорных стен. Это необходимо для устойчивости и долговечности дорожного полотна в условиях горной местности. Ранее на объекте обустроили водопропускные лотки, уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия и установили современное барьерное ограждение. Завершить все работы планируют к концу 2026 года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.