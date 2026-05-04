Прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум возобновят с 30 мая

Прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Сухумом возобновится с 30 мая. Рейсы в столицу Абхазии будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар». Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта имени Чкалова.
Самолеты Эмбраер 190 на 110 пассажирских мест будут летать один раз в неделю по субботам. Вылет из Нижнего Новгорода запланирован на 11:35, обратный рейс из Сухума — на 16:00. Время в пути составит 3 часа 25 минут.
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.