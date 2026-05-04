Два детских сада начали строить по КРТ в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ) началось строительство двух детских садов. Об этом сообщили в MAX-канале «Стратегия развития Нижегородской области», уточнив, что проекты реализуются силами инвесторов, владеющих земельными участками.
Первое учреждение на 200 мест станет частью жилого комплекса в границах улицы Тургенева и Бойновского переулка. Второй садик, рассчитанный на 90 воспитанников, построят в Сормовском районе на участке улиц Линдовской, Бийской и Коминтерна. Оба объекта проектируются одновременно с жильем, чтобы обеспечить будущих жителей необходимой инфраструктурой.
Всего в Нижегородской области заключено 27 договоров КРТ, которые предполагают строительство 3,2 млн кв. метров жилья. В рамках данных соглашений инвесторы обязуются создать 22 детских сада, которые в общей сложности смогут принять более 4 тысяч детей.
