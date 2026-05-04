Куряне вместо шествия «Бессмертного полка» выставят фото героев войны в окнах

Также господин Хинштейн поручил чиновникам поменять к 9 мая аватарки в своих соцсетях на фото родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне и трудившихся в тылу. Кроме того, в День Победы в парках региона будут транслироваться песни, посвященные Великой Отечественной войне.